محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين مدير عام لمكتب سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين سيف أحمد محمد بن ماجد المهيري مديرا عاما لمكتب سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي.

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