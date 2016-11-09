وفاة وإصابة 8 أشخاص في حادث مروع بالفجيرة

توفي أربعة أشخاص من الجنسية الآسيوية، وأصيب 4 آخرون ، في حادث تصادم مروري مروع، وقع على شارع منطقة الحلاة بالفجيرة ، بين سيارة نوع بيكاب يقودها سائق عربي تقل 6ركاب اسيويين وسيارة لاندكروزر يقودها مواطن .

وقال المقدم الدكتور سعيد محمد الحساني رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة بشرطة الفجيرة، إن الحادث وقع صباح اليوم بين مركبتين ، حيث تجاوز قائد سيارة البيكاب الطريق دون التأكد من خلوه من السيارات ، مما نجم عنه تصادمه مع سيارة المواطن ، ما أدى الى وفاة ثلاثة ركاب من الجنسية الاسيوية بعد اسعافهم متأثرين بإصابتهم البليغة ، وفارق الرابع الحياة بعد ساعات من وقوع الحادث في غرفة العناية.

كما أصيب راكبان وسائقا المركبتين بإصابات متوسطة ، حيث تم نقلهم جميعا لتلقي العلاج المناسب في المستشفى .

ودعا الحساني إلى ضرورة أخذ السائقين الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، والالتزام بقوانين السير والسرعات المحددة، والانتباه للطريق أثناء قيادة المركبات، والتأكد من خلو الطريق من المركبات القادمة ، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، للحفاظ على سلامتهم وسلامة الاخرين .