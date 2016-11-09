الوزراء: اعتبار المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو «منفعة عامة»

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية بتعديل القرار رقم 438 لسنة 2012 بشأن إعتبار مشروع المرحلتين الثالثة (زمام محافظتي القاهرة والجيزة) والرابعة (زمام محافظة القاهرة) من الخط الثالث لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة، وذلك بإضافة بعض المسطحات اللازم نزع ملكيتها، وتعديل تخصيص عدد من الأراضي والعقارات المخصصة لجهات حكومية بدون مقابل لصالح الهيئة القومية للأنفاق في ضوء أهميتها في تنفيذ المشروع.

ويأتي القرار، بحسب بيان صادر عن المجلس، الأربعاء، من منطلق الحرص على سرعة الإنتهاء من المراحل الجديدة لمترو الأنفاق بإعتباره مشروعًا قوميًا يساهم في الربط بين مناطق القاهرة الكبرى ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين .

كما وافق المجلس على منح الوحدات العائمة العاملة حاليا ببحيرة ناصر وعددها 6 وحدات مهلة لمدة 3 شهور للرفع على الجفاف من تاريخ ثبوت الصلاحية الفنية لتلك الوحدات، والاكتفاء بإلزام أصحاب الفنادق العائمة بالتصوير تحت الماء لإثبات الصلاحية الفنية، وذلك في ضوء إهتمام الدولة بالتأكد من إجراءات السلامة بالمنشآت السياحية، وتقديم التيسرات اللازمة لهم.