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علماء يطورون برنامجًا ذكيًا يمكنه قراءة حركة الشفاه بدقة تصل إلى 93.4%

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علماء يطورون برنامجًا ذكيًا يمكنه قراءة حركة الشفاه بدقة تصل إلى 93.4% علماء يطورون برنامجًا ذكيًا يمكنه قراءة حركة الشفاه بدقة تصل إلى 93.4%

“LIP NET” برنامج قراءة الشفاه

تمكن مجموعة من علماء جامعة أكسفورد، من تطوير برنامج كمبيوتر حديث يمكنه قراءة الشفاه الخاصة بأي شخص بمستوى فائق الدقة أعلى حتى من الخبراء المدربين على هذا الأمر.

وحمل البرنامج الجديد اسم LipNet، وقدرت دقة قراءة البرنامج للشفاه بنسبةٍ تصل إلى 93.4٪.

وأوضح العلماء في ورقة عمل، أن البرنامج الذكي الجديد يمتلك إمكانيات هائلة، تمكنه من القيام بمهام متعددة في مجالات مثل “تطبيقات تحسين السمع، الأحاديث السرية، التعرف على الكلام فب البيئات الصاخبة، التعرف على بيانات الهوية، ومعالجة الأفلام الصامتة”.

وذكر موقع “ميرور” البريطاني، أن تم استخدام أكثر من 30 ألف مدته لا تتخطى الثلاث ثوان من أجل تدريب برنامج الكمبيوتر الذكي الجديد، من أجل معرفة حركات الشفاه المختلفة ودراستها للعمل بشكلٍ أفضل، كما تم وضع البرنامج الجديد في مواجهة أحد الخبراء المتخصصين في قراءة الشفاه، وتمكن البرامج من التغلب على العنصر البشري بفارقٍ كبير في الدقة.

وأوضح العلماء أن البرنامج الجديد LipNet غير جاهز الآن من أجل استخدامه بشكلٍ رسمي حول العالم، وهذا لأنهم يعملون على إضافة بعض المزايا الجديدة التي تجعله يعمل بشكلٍ أكثر دقة.

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