«الوزراء»: 7.5 مليار دولار تكلفة المشروعات الجارى تنفيذها مع الصين

عقدت وحدة الصين اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء الإسكان والكهرباء والتعاون الدولي، والبترول والتجارة والصناعة والنقل والإنتاج الحربي والاستثمار، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض موقف المشروعات ذات الأولوية المشتركة المتفق عليها في مختلف المشروعات الخدمية والتنموية سواء الجارى تنفيذها أو التى يتم دراستها حاليًا، وذلك في إطار علاقات التعاون المتميزة بين البلدين، خاصة أن تنفيذ هذه المشروعات يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، وتنمية البنية التحتية بما يساهم فى تعزيز معدلات النمو، وخلق فرص عمل، وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

وأضاف القاويش، خلال بيان صادر عن المجلس، أن القيمة الإجمالية لتكلفة المشروعات الجاري تنفيذها حالياً في كافة مجالات التعاون المختلفة في قطاعات الكهرباء، والإسكان، والصرف الصحي، والنقل، وتصنيع ألواح الطاقة الشمسية تقدر بقيمة 7.5 مليار دولار.