رئيس الوزراء يكلف بالانتهاء من قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم

كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية بسرعة الإنتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومة الدعم، وخاصة صرف السلع التموينية، مع الإتفاق على الضوابط المحددة التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك في ضوء عزم الحكومة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الذي ترأسه اليوم رئيس مجلس الوزراء وحضره وزراء التخطيط، التضامن، الصحة، التربية والتعليم، والمالية.

واستعرض الاجتماع تقريرًا حول المحددات اللازمة لتوجيه الدعم لمن يستحقه فعليًا، على أن تجتمع اللجنة بشكل مكثف لاختيار أفضل المؤشرات الخاصة بتنقية البطاقات، على أن يتم عرض ما اتفقت عليه اللجنة في إجتماع قادم لمجلس الوزراء، لوضعها موضع التنفيذ، خاصة بعد أن زاد حجم الدعم الموجه للسلع الأساسية لغير القادرين إلى نحو 50 مليار جنيه تقريبًا، بزيادة 5 مليارات جنيه عما هو مقرر في الموازنة العامة.