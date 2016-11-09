نيابة حدائق القبة تحبس المتهمين بسرقة «موبايل» زوجة «طارق العوضى» 4 أيام

قررت نيابة حدائق القبة بحيس المتهمين بسرقة الهاتف المحمول الخاص بزوجة المحامي طارق العوضي 4 أيام علي ذمة التحقيق .

حيث تمكنت مباحث حدائق القبة، الثلاثاء، من ضبط المتهمين بسرقة الهاتف المحمول الخاص بزوجة المحامي الحقوقي المعروف طارق العوضي وإعادة «الموبايل»، وذلك خلال أربعة أيام فقط «وفق ما أعلن العوضي» الذي تقدم بالشكر لقيادات الشرطة بمباحث قسم حدائق القبة علي اهتمامهم بواقعة سرقة زوجته باعتبارها مواطنة مصرية تستحق الحماية.

وكتب المحامى الحقوقى علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» رسالة شكر وتقدير لمباحث قسم حدائق القبة العميد عصام العزب رئيس قطاع مباحث شمال القاهرة والعقيد مازن عبد الشافي مفتش المباحث والسيد المقدم تامر فراج رئيس مباحث حدائق القبة والرائد مراد جمال معاون المباحث وضباط وأفراد مباحث قسم حدائق ألقبة.