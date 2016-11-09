أخبار عاجلة

الأخبار - بدء الإنتخابات التكميلية على مقعد دائرة تلا والشهداء بالمنوفية ودائرة أبو كبير بالشرقية -
الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نيابة حدائق القبة تحبس المتهمين بسرقة «موبايل» زوجة «طارق العوضى» 4 أيام

Google+ Print
طارق العوضي

طارق العوضي

قررت نيابة حدائق القبة  بحيس المتهمين بسرقة الهاتف المحمول الخاص بزوجة المحامي طارق العوضي 4 أيام علي ذمة التحقيق .

حيث تمكنت مباحث حدائق القبة، الثلاثاء، من ضبط المتهمين بسرقة الهاتف المحمول الخاص بزوجة المحامي الحقوقي المعروف طارق العوضي وإعادة «الموبايل»، وذلك خلال أربعة أيام فقط «وفق ما أعلن العوضي» الذي تقدم  بالشكر لقيادات الشرطة بمباحث قسم حدائق القبة علي اهتمامهم بواقعة سرقة زوجته باعتبارها مواطنة مصرية تستحق الحماية.

وكتب المحامى الحقوقى علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» رسالة شكر وتقدير لمباحث قسم حدائق القبة العميد عصام العزب رئيس قطاع مباحث شمال القاهرة والعقيد مازن عبد الشافي مفتش المباحث والسيد المقدم تامر فراج رئيس مباحث حدائق القبة والرائد مراد جمال معاون المباحث وضباط وأفراد مباحث قسم حدائق ألقبة.

 

 

 

قرار النيابة

قرار النيابة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا