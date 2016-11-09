مدير أمن القاهرة: الشرطة ستظل دائمًا درع الوطن لتأمين جبهته الداخلية

شهد اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، فعاليات انتهاء المرحلة الرابعة من خطة التدريب السنوي للوزارة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، باضطلاع القيادات الأمنية بمتابعة الخطط التدريبية، والوقوف على كفاءة القوات ومدى جاهزيتها للقيام بالمهام المكلفة بها تحقيقًا لأمن الوطن والمواطنين.

وتفقد اللواء خالد عبد العال – خلال الفعاليات – اصطفاف قوات مديرية أمن القاهرة عقب انتهاء فترة التدريب، للاطمئنان على ما اكتسبوه من مهارات تمكنهم من التعامل مع المواقف الأمنية الطارئة والتدخل الفوري لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والإخلال بالأمن.

وأشاد عبد العال، بجاهزيتها والاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال الشرطة وإصرارهم على الوفاء بالمهمة المقدسة المكلفين بها في حماية الشعب المصري، وطالبهم باليقظة والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والقوة في الأداء والحزم في تنفيذ أي مهمة يكلفون بها من أجل الحفاظ على أمن الوطن، مؤكدًا أن ما شهده من انضباط في الأداء والدقة في تنفيذ المهام يؤكد أن رجال الشرطة سيظلون دائمًا درع الوطن لحماية وتأمين الجبهة الداخلية وضمان استقراره.

أ ش أ