بالصور.. مرور الإسكندرية يدرس الحلول المناسبة للأماكن الأكثر تعرضا للحوادث

الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد اللواء هانى خير، مدير إدارة المرور بالإسكندرية، أن إدارة المرور ترصد الأماكن الأكثر حوادث والأكثر تكدسا ودراسة وتطبيق الحلول المناسبة لها من خلال إنشاء أنفاق أو كبارى أو وضع إشارات لحل الأزمة.

وأضاف خلال الندوة التى نظمتها كلية العلوم جامعة الإسكندرية، اليوم، أن هناك مجهودات لتطوير الطريق الدائرى وطريق المحمودية وكوبرى كليوباترا والكورنيش وعدد من المناطق والطرق الرئيسية بالإسكندرية فى إطار خطة إدارة مرور الإسكندرية فى الفترة القادمة، مشيرا إلى بعض المشاكل التى يتعرض يعانى من الشارع السكندرى يوميا من المرور وناقش طريقة حلها مع أعضاء هيئة التدريس.

حضر الندوة الدكتور الدين رمضان مصطفى ـ القائم بأعمال عميد الكلية، وعدد من اعضاء هيئة التدريس والمتخصصين .