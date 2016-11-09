«صناعة البرلمان» تطالب الحكومة بوضع حد لخسائر شركات الغزل والنسيج

تقدم النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة، الأربعاء، بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بسبب الخسائر التى تلاحق شركات القابضة للغزل والنسيج الأمر الذى أدى إلى رفع الخسائر المرحلة إلى أكثر من 40 مليار جنيه وفى الوقت الذى نسعى فيه إلى ربح لتعافى الاقتصاد المصرى .

وأكد وكيل لجنة الصناعة، في بيان صادر عنه اليوم، أن المؤشرات المالية والتقاريرالرقابية للشركات عن المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى بينت أن الخسائر بلغت 30 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 2.7 مليار جنيه العام السابق .

وقال إن الخسائر أصبحت تلاحق الشركات وإلى متى ستظل هذه الشركات بلا رؤية، وخطة أهداف ناجحة لوقف نزيف الخسائر الذى يزيد يوم بعد الآخر، وأين خطة الانقاذ التى تحدث عنها وزير قطاع الأعمال مع المكتب الاستشارى “وارنر” أمام اجتماع لجنة الصناعة فى دور الانعقاد الأول .

وطالب وكيل لجنة الصناعة الحكومة بوضع حد لخسائر هذه الشركات المتلاحقة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية .