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القبض على رئيس محكمة بحوزته 68 كيلو حشيش بنفق الشهيد أحمد حمدي

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القبض على رئيس محكمة بحوزته 68 كيلو حشيش بنفق الشهيد أحمد حمدي القبض على رئيس محكمة بحوزته 68 كيلو حشيش بنفق الشهيد أحمد حمدي

أرشيف

ألقت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، القبض على (ط. ز) رئيس إحدى دوائر  جنح مستأنف بالمنصورة حيث كان يشغل رئيس احدى دوائر الجنح المستأنف بمركز أبوكبير بالشرقية، بنفق الشهيد أحمد حمدي وبحوزته 68 كيلو حشيش كانت مخبأة داخل سيارته قادما من شبه جزيرة سيناء ، وأحيل للنيابة للتحقيق وذلك بعد استئذان مجلس القضاء الأعلي .

كان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، قد وجّه بتشديد إجراءت التفتيش على المعديات ونفق الشهيد أحمد حمدي، تزامنا مع دعوات التظاهر في 11 نوفمبر، وأمر بتوسيع دائرة الاشتباه وفحص جميع السيارات العابرة للنفق خاصة القادمة من المنفذ الشرقى باستخدام الأجهزة الحديثة للكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة.

وتلقى مدير الأمن إخطارًا من العميد محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي تفيد بضبط مستشار رئيس محكمة بمحافظة الشرقية خلال عبوره النفق وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

 

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