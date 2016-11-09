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الحكومة توافق على تحويل المركز الطبي بطور سيناء لعلاج الأورام

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الحكومة توافق على تحويل المركز الطبي بطور سيناء لعلاج الأورام الحكومة توافق على تحويل المركز الطبي بطور سيناء لعلاج الأورام

اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الأربعاء، على مشروع قرار بتحويل المركز الطبي الحضري بمدينة طور سيناء التابع لمديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، إلى مركز لعلاج الأورام يتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

ويأتي القرار، بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم، لتحقيق الإستفادة المثلى من المركز الطبي الحضري بمدينة طور سيناء، خاصة في ضوء ما حققته أمانة المراكز الطبية المتخصصة في تطوير المستشفيات التابعة لها والحصول على مستوى أساسي للجودة والإعتماد، وذلك في ضوء إهتمام الدولة بتوفير الرعاية اللازمة لمرضى الأورام بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وتخفيف مشقة الذهاب إلى أقرب مركز للأورام لتلقي العلاج.

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