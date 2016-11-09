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«السادات»: فوز «ترامب» يمثل عصرًا جديدًا للسياسة الأمريكية

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«السادات»: فوز «ترامب» يمثل عصرًا جديدًا للسياسة الأمريكية «السادات»: فوز «ترامب» يمثل عصرًا جديدًا للسياسة الأمريكية

النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية – أرشيفية

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن “فوز دونالد برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية يمثل عصرًا جديدًا للسياسة الأمريكية على مستوى العالم، وفرصة كبيرة لتحسين العلاقات مع ، نظرًا للمصالح المتبادلة والشراكة الكبيرة والتوافق في الرؤى بين القيادتين”.

وشدد السادات – في بيان له اليوم الأربعاء – على ضرورة الدعوة لبدء حوار بين الإدارتين المصرية والأمريكية، والمجالس البرلمانية المنتخبة، باعتبارها خطوة هامة لبحث سبل تحقيق التعاون والتنمية على كافة الأصعدة بما فيها الاستقرار وأمن المنطقة.

واختتم السادات، بيانه، قائلًا: “تحية للشعب الأمريكي على اختياره، وأيضًا لاحترام العملية الديمقراطية وقواعدها”.

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