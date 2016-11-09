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وزير الصحة نافياً نقص الأدوية :لن نسمح بتعرض المرضي لأي مخاطر

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وزير الصحة نافياً نقص الأدوية :لن نسمح بتعرض المرضي لأي مخاطر وزير الصحة نافياً نقص الأدوية :لن نسمح بتعرض المرضي لأي مخاطر

الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة – أرشيفية

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن الوزارة لن تسمح بأن يتعرض المرضي في لأي مخاطر أو أن يتم استغلال تحرير سعر الصرف للتهديد بنقص أو عدم تتوافر الأدوية للمرضى.

وأكد عماد الدين، أن ما أُشيع عن مشكلة الأدوية هي أزمة مفتعلة لأن المواد الخام الخاصة بالأدوية متوفرة وغير مرتبطة بتحرير سعر الصرف .

وأوضح وزير الصحة – في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء – أن الوزارة لم تتلق أي شكوى من الشركات العالمية للأدوية، بينما جاءت الشكوى من شركات محلية، وهم نحو مصنعين او ثلاثة مصانع للأدوية فقط، موضحًا أن القرار الذي اتخذته شركات التوزيع هو الذي افتعل الأزمة، وأطلق شائعة نقص الأدوية في الشارع، في الوقت الذي نجد أن مبررات شركات التوزيع بالحفاظ على المخزون لديها غير مبرر أيضًا .

وقال الدكتور أحمد عماد الدين، إن مجلس الوزراء وافق – خلال اجتماعه اليوم – على تحويل المركز الحضري في مدينة الطور إلى مركز اورام يخدم شمال وجنوب سيناء .

وأضاف أن المركز الطبي مزود بغرفتي عمليات مجهزتين، 44 سريرًا، قسم خاص للمناظير وعيادات خارجية، ونحو 30 كرسيًا مجهزًا لأخذ العلاج الكيماوي، وصيدلية إكلينيكية، ومن المقرر أن يتم تزويدها بجهاز أشعة، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاح عمليات التطوير والتجديد بمركز أورام أسوان الأسبوع المقبل.

أ ش أ

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