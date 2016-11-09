«الري» تتهم نادي شرطة ببني سويف بالتعدى على نهر النيل

قال المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية النيل بأن الوازرة ممثلة في الادارة العامة لحماية النيل ببني سويف قامت برصد تعدي صارخ علي نهر النيل داخل مدينة بني سويف ، حيث قام نادي الشرطة ببني سويف بالتعدي بالردم بعرض 100 متر وعمق 5 متر داخل مجري نهر النيل وكذلك بناء تكسية حجرية وأيضاً الحفر وصب خرسانة تمهيداً لإقامة مبني بطول 100متر وعرض 20متروعلي الفور قامت الادارة بتحرير محضر مخالفة وقرار إزالة برقم928.

> أكد المهندس عز بأن الوزارة عازمة على مواصلة حملات الازالة على نهر النيل – بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية - والمضى قدما فى تحرير نهر النيل من كافة أشعال التعدى والمخالفة..

> تجدر الإشارة بأن هناك متابعة ومرور يومى على كافة المجارى المائية من قبل الأجهزة المعنية بالوزارة ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون والإزالات يتم تنفيذها بشكل فورى دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظاً على حق الأجيال القادمة فى مياه النيل.