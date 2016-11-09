محافظ المنوفية يقرر تخفيض تعريفة الركوب بخطوط مرفق النقل الداخلي 25%

قرر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، تخفيض تعريفة الركوب بجميع خطوط مرفق النقل الداخلي التابعة للمحافظة بنحو 25%، اعتبارًا من غدًا الخميس، لرفع العبء عن المواطنين عقب قرار زيادة عريفة الركوب بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

كما قرر عبد الباسط – وفقًا لبيان صادر اليوم – تخفيض 50% من رسوم أداء الخدمة لسائقي السرفيس بمختلف الخطوط الداخلية بمدينة شبين الكوم، لتخفيف العبء عليهم.

وشدد المحافظ، على أنه سيتم إيقاف الرخصة لأي سائق يمتنع عن توصيل الركاب وإلغاء رخصة المحرض من السائقين على أي إضراب بأي خط من الخطوط ودراسة إضافة خطوط جديدة وفتح ترخيص لشركات النقل الجماعي لمواجهة أزمة المواصلات.

وأوضح هشام عبد الباسط، أن تلك القرارات تأتي في إطار وضع حلول غير تقليدية لأية مشكلات أو أزمات في قطاع النقل والمواصلات، خاصةً بعد زيادة تعريفة الركوب عقب ارتفاع أسعار الوقود, مؤكدًا أن المحافظة لن تألوا جهدًا في رفع العبء عن المواطنين البسطاء من أبناء المحافظة، وأن قرار تخفيض تعريفة الركوب بجميع خطوط مرفق النقل الداخلي 25 % سيساهم بشكلٍ كبير في تخفيف العبء على المواطنين.

أ ش أ