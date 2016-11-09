بالصور.. غادة والي تكرم الجمعيات الفائزة بجائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، الاحتفالية السنوية بجائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني في دورتها الأولى، والتي أقامتها جمعية التطوير والتنمية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت والي – خلال الاحتفالية – أن المجتمع في حاجة الى استعادة العديد من سمات التميز والجودة التي سادت مصر في فترات عديدة من تاريخها، والتي يمكن أن تدفع بالمجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة، مشيرةً إلى افتقاد المجتمع – حاليًا – لقيمة إتقان العمل والجودة والتميز واستسلامه لأنصاف الحلول.

وأضافت والي، أن الجائزة خلقت نوعًا من التنافس المحمود بين الجمعيات للحصول على الجائزة، فأقدمت المؤسسات على تقديم أفضل إمكاناتها مدعمة مبادىء المهنية والحكومة والشفافية.

ووجهت وزير التضامن الاجتماعي – في نهاية الاحتفالية – التقدير لرجال الأعمال المصريين على دورهم في دعم المشروعات المجتمعية لمساندة خطط التنمية، مشيدةً بجهود جمعية التطوير والتنمية ومؤسسها معتز الألفي.

وكرمت الوزيرة – خلال الاحتفالية – الجمعيات المتميزة الفائزة في المسابقة بتقديم الجوائز المالية والعينية وشهادات التكريم، فيما تم إعلان إطلاق الدورة الثانية لجائزة التميز 2017.

يُذكر أن الدورة الأولى لجائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني شارك فيها 24 جمعية في مرحلتها النهائية، وذلك بعد مرور المتقدمين بثلاث مراحل.

وتختار لجنة التحكيم النهائي أفضل ثلاث جمعيات أهلية مصرية لتقديم تجاربها الناجحة والتي من شأنها تعزيز وتقوية المجتمع المدني ليضطلع بدوره في التنمية الشاملة وتشجيع الابتكار والجودة والتميز، و تم زيادة عدد الجمعيات الفائزة هذا العام إلى عشر جمعيات دعمًا للجهد الأهلي.