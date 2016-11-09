«الوزراء»: توصيل الغاز الطبيعي لـ22 ألف وحدة سكنية بأسيوط

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل الأربعاء، تقريرًا حول المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة أسيوط، إلى جانب التجهيزات الجارية بالمحافظة إستعداداً لموسم سقوط الأمطار.

وأشار محافظ أسيوط، بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم، إلى أنه يتم تنفيذ حوالي 140 مشروعًا في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير سبل معيشتهم، مؤكداً أن الدولة ضخت 4 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري، لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، كما يتم العمل على إستكمال توصيل الغاز لـنحو 22 ألف وحدة سكنية بالمحافظة، فضلاً عن العمل على إفتتاح فرع لمدارس النيل الدولية في أسيوط.

وأضاف أنه يتم تنفيذ 17460 وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الإجتماعي بتكلفة تصل لنحو 2 مليار جنيه، في مدن “منقباد، وأسيوط الجديدة، وأبو تيج”، إلى جانب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وأبرزها محطة مياه صدفا والغنايم بطاقة 52 ألف م3/يوم، ومحطة مياه الوليدية بطاقة 52 ألف م3/يوم، والخزان العالي بالبلايزة بطاقة 500 م3، ومحطة معالجة البداري بطاقة 33 ألف م3/يوم.

كما تناول المحافظ مشروعات النهوض بقطاع الصحة والسكان وتشمل تطوير مستشفى المبرة للتأمين الصحي ومستشفى ديروط المركزي، فضلاً عن الإحلال الكلي لمستشفيى أبو تيج المركزي ومنفلوط المركزي، كما تطرق لمشروعات قطاع التعليم وتتضمن انشاء مدرسة الواسطى للتعليم الأساسي (22 فصل)، وإحلال جزئي لمدرسة عرب مطير الإعدادية (20 فصل)، وتوسعة مدرسة بصرة للتعليم الأساسي (13 فصل). هذا إلى جانب مشروعات قطاع الري والموارد المائية وعلى رأسها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، ومشروعات الطرق وأبرزها رفع كفاءة وتوسعة طريق (أسيوط/الخارجة/منقباد) حتى مطار أسيوط بطول 20 كم، فضلاً عن مشروعات قطاع الشباب والرياضة وتضم تطوير إستاد أسيوط وإنشاء حمام سباحة والصالة المغطاة به.