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زيارة لجنة قطاع الدراسات القانونية لاستكمال إجراءات إنشاء كلية الحقوق بجامعة دمياط

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زيارة لجنة قطاع الدراسات القانونية لاستكمال إجراءات إنشاء كلية الحقوق بجامعة دمياط زيارة لجنة قطاع الدراسات القانونية لاستكمال إجراءات إنشاء كلية الحقوق بجامعة دمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

استقبل الدكتور ممدوح نعمة الله – القائم بعمل رئيس جامعة دمياط اليوم ، الدكتور نبيل أحمد حلمي – الأستاذ بكلية الحقوق – جامعة الزقازيق، والدكتور شريف خاطر – عميد كلية الحقوق – جامعة المنصورة، والدكتور مصطفى كامل – عميد كلية الحقوق – جامعة أسوان، والدكتور أحمد يوسف – عميد كلية الحقوق السابق – جامعة طنطا  (وفد لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات)، وذلك ضمن زيارات لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات لاستكمال إجراءات إنشاء كلية الحقوق بالجامعة.


>  بدأ وفد اللجنة الزيارة بمكتب رئيس الجامعة حيث قدم علاء الدين السيد – مدير عام الإدارة الهندسية والقائم بعمل أمين عام الجامعة عرضاً موجزاً بالتخطيط العام للجامعة؛ شرح خلالها النظام المعمول به في إنشاءات الجامعة وما تم الانتهاء منه حالياً، وكذلك الإنشاءات المتوقع الانتهاء منها في المستقبل ،وكذلك المنتظر طرحها خلال العام المالي الحالي 2016/2017.


>  ثم  توجه وفد اللجنة لحرم الجامعة الجديد لتفقد الإنشاءات الجامعية من مدرجات وقاعات دراسية لتقدير الإمكانات التي من الممكن أن تستقبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ومن المتوقع أن ترسل لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات تقريرها خلال الفترة المقبلة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإستصدار القرار الخاص بإنشاء كلية الحقوق بالجامعة.

 


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