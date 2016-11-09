أخبار عاجلة

الأخبار - بدء الإنتخابات التكميلية على مقعد دائرة تلا والشهداء بالمنوفية ودائرة أبو كبير بالشرقية -
الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مدير أمن قنا يجتمع بتجار الجملة والتجزئة للسيطرة على الأسواق

Google+ Print
بالصور.. مدير أمن قنا يجتمع بتجار الجملة والتجزئة للسيطرة على الأسواق بالصور.. مدير أمن قنا يجتمع بتجار الجملة والتجزئة للسيطرة على الأسواق

>قنا - وائل محمد

عقد اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، اليوم الأربعاء، اجتماعا بديوان المديرية بتجار مدينة قنا ومسئولى الأسواق الكبرى وكبار التجار تنفيذا للاستراتيجية العامة للوزارة وتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بعملية ضبط الأسواق بعد تعويم الجنيه المصرى واستغلال بعض العناصر لذلك القرار.


> وطالب مدير أمن قنا خلال الاجتماع تجار مدينة قنا بضرورة توافر السلع الاستهلاكية والغذائية بالأسواق وتحقيق التواصل مع الأجهزة الأمنية للتصدى لتلك الازمات.

 

وأكد مدير الأمن أن وزارة الداخلية تسعى إلى تحقيق الانضباط بالأسواق والتصدى لكل الظواهر المتمثلة فى الغش التجارى وبيع السلع المنتهية الصلاحية، ومحاربة التجار الذين يعملون على تسرب السلع المدعمة من الدقيق والخبز وأسطوانات الغاز.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365