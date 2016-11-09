بالصور.. مدير أمن قنا يجتمع بتجار الجملة والتجزئة للسيطرة على الأسواق

قنا - وائل محمد

عقد اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، اليوم الأربعاء، اجتماعا بديوان المديرية بتجار مدينة قنا ومسئولى الأسواق الكبرى وكبار التجار تنفيذا للاستراتيجية العامة للوزارة وتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بعملية ضبط الأسواق بعد تعويم الجنيه المصرى واستغلال بعض العناصر لذلك القرار.



> وطالب مدير أمن قنا خلال الاجتماع تجار مدينة قنا بضرورة توافر السلع الاستهلاكية والغذائية بالأسواق وتحقيق التواصل مع الأجهزة الأمنية للتصدى لتلك الازمات.

وأكد مدير الأمن أن وزارة الداخلية تسعى إلى تحقيق الانضباط بالأسواق والتصدى لكل الظواهر المتمثلة فى الغش التجارى وبيع السلع المنتهية الصلاحية، ومحاربة التجار الذين يعملون على تسرب السلع المدعمة من الدقيق والخبز وأسطوانات الغاز.