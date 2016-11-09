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إحباط تهريب أقنعة واقية من الغاز المسيل للدموع عبر مطار القاهرة

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إحباط تهريب أقنعة واقية من الغاز المسيل للدموع عبر مطار القاهرة إحباط تهريب أقنعة واقية من الغاز المسيل للدموع عبر مطار القاهرة

>كتب محمود عبد الراضى

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهريب كميات من الأقنعة التى تستخدم فى التظاهرات ومواجهة قوات الأمن، وذلك قبل 11 نوفمبر المقبل.

 

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي باعتزام إحدى الشركات تهريب أقنعة عبر البريد الحكومي المصري، وتم تشكيل فريق بحث من أجهزة الأمن توصلت جهوده إلى صحة المعلومات الواردة.

 

ووصل الطرد للبلاد قادماً من لوس انجلوس وبفحصه تبين أنه يحتوى على 72 قناعاً رياضياً بها فتحات تستخدم فى التعامل مع قوات الأمن والغاز المسيل للدموع، فتم التحفظ على المضبوطات، وجارى التحقيق فى الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

 

 


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