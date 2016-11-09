مدير أمن القاهرة: الشرطة درع الوطن لحماية الجبهة الداخلية وضمان استقراره

كتب محمود عبد الراضى

قال اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إن ما شهده من انضباط فى الأداء والدقة فى تنفيذ المهام يؤكد أن رجال الشرطة سيظلون دائماً درع الوطن لحماية وتأمين الجبهة الداخلية وضمان إستقراره .

وأشاد مساعد وزير الداخلية بجاهزية قوات الأمن والاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال الشرطة وإصرارهم على الوفاء بالمهمة المقدسة المكلفين بها فى حماية الشعب المصرى، وطالبهم باليقظة والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والقوة فى الأداء والحزم فى تنفيذ أى مهمة يكلفون بها من أجل الحفاظ على أمن الوطن.

كان مدير أمن القاهرة، شهد فعاليات انتهاء المرحلة الرابعة من خطة التدريب السنوى للوزارة، حيث تفقد اصطفاف قوات مديرية أمن القاهرة عقب انتهاء فترة التدريب ، للاطمئنان على ما اكتسبوه من مهارات تمكنهم من التعامل مع المواقف الأمنية الطارئة والتدخل الفورى لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والإخلال بالأمن.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، باضطلاع القيادات الأمنية بمتابعة الخطط التدريبية والوقوف على كفاءة القوات ومدى جاهزيتها للقيام بالمهام المكلفة بها تحقيقاً لأمن الوطن والمواطنين.