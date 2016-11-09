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محافظ المنوفية: تخفيض تعريفة الركوب بخطوط النقل الداخلي 25%

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محافظ المنوفية: تخفيض تعريفة الركوب بخطوط النقل الداخلي 25% محافظ المنوفية: تخفيض تعريفة الركوب بخطوط النقل الداخلي 25%

هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية

قرر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، الأربعاء، تخفيض تعريفة الركوب بجميع خطوط مرفق النقل الداخلي التابعة للمحافظة بنحو 25% اعتبارا من غد الخميس؛ لرفع العبء عن المواطنين البسطاء، عقب قرار زيادة عريفة الركوب؛ بسبب ارتفاع الوقود.

كما قرر عبد الباسط، في بيان صادر عنه اليوم، تخفيض 50% من رسوم أداء الخدمة لسائقي السرفيس بمختلف الخطوط الداخلية بمدينة شبين الكوم؛ لتخفيف العبء عليهم.

وشدد على أنه سيتم إيقاف الرخصة لأي سائق يمتنع عن توصيل الركاب وإلغاءرخصة المحرض من السائقين على أي إضراب بأي خط من الخطوط، ودراسة إضافة خطوط جديدة وفتح ترخيص لشركات النقل الجماعي لمواجهة أزمة المواصلات.

وأوضح هشام عبد الباسط أن تلك القرارات تأتي في إطار وضع حلول غير تقليدية لأية مشكلات أو أزمات في قطاع النقل والمواصلات خاصة بعد زيادة تعريفة الركوب عقب ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدا أن المحافظة لن تألوا جهدا في رفع العبء عن المواطنين البسطاء من أبناء المحافظة، وأن قرار تخفيض تعريفة الركوب بجميع خطوط مرفق النقل الداخلي 25 % سيساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المواطنين.

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