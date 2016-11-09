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رئيس الأركان يبحث مجالات التعاون العسكري مع مستشار الرئيس الفرنسى

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رئيس الأركان يبحث مجالات التعاون العسكري مع مستشار الرئيس الفرنسى رئيس الأركان يبحث مجالات التعاون العسكري مع مستشار الرئيس الفرنسى

جانب من اللقاء

التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الأربعاء، مستشار الرئيس الفرنسى للسياسات، يرافقه مستشار وزير الدفاع الفرنسى، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .

تناول اللقاء، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، الأربعاء، تبادل الرؤى تجاه المستجدات والمتغيرات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط فى ضوء الحرب على الإرهاب، كما بحث الجانبان عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك وخاصة فى مجالات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وأكد الفريق محمود حجازى قوة ومتانة العلاقات الإستراتيجية المصرية الفرنسية فى العديد من المجالات، والتنسيق المستمر لتوحيد الجهود ومواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة .

من جانبه أكد الوفد الفرنسى حرص بلاده على تدعيم آفاق التعاون مع على نحو يلبى المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين، وإرساء دعائم الأمن والإستقرار لكافة شعوب ودول المنطقة .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .

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