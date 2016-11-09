"جنايات القاهرة" تجدد حبس ١١ متهما 45 يوما بقضية "الخلايا العنقودية"

كتب محمد عبد الرازق

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 11 متهما بحيازة أسلحة ومتفجرات والتحريض على العنف واغتيال أفراد بالجيش والشرطة فى القضية رقم 398 لسنه 2015 والمعروفة بـ"الخلايا العنقودية"، 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

والمتهمون الذين تم تجديد حبسهم هم: محمد عبد العال، وأسامة قدرى، وأحمد خليفة، وعلى على حسين، ووليد خليفة زكى، وصهيب محمود عطا الله، وحمدى أحمد، وجمال الدين محمد، ووليد حسين رشاد، ومحمود حسين رشاد، وأنس محمد نور الدين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الدعوة إلى أفكار متطرفة تتمثل فى "تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم فى عمليات عدائية، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت الهامّة والحيوية بخاصة التابعة للأجهزة الأمنية"، فضلًا عن ترويجهم لتلك الأفكار فى أوساط العناصر الإخوانية والتكفيرية، لتكوين تنظيم إرهابى قائم على عدة خلايا عنقودية لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين عزموا على ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية تستهدف ضباط وأفراد القوات المسلحة والداخلية والمنشآت العسكرية والشرطية، وكذا التمركزات الأمنية لترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور، وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وتقويض الاقتصاد لإسقاط الدولة.