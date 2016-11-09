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السجن 10 سنوات لعاطل هتك عرض طالبة داخل منزلها بروض الفرج

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السجن 10 سنوات لعاطل هتك عرض طالبة داخل منزلها بروض الفرج السجن 10 سنوات لعاطل هتك عرض طالبة داخل منزلها بروض الفرج

>كتبت ندى سليم

قضت الدائرة 13 جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن 10 سنوات غيابياً، ومعاقبة آخر بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بهتك عرض طالبة والتحرش بها داخل منزلها بمنطقة روض الفرج.

صدر القرار برئاسة المستشار يوسف عثمان، والمستشار نبيل يوسف، وياسر الحمداوي، وسكرتارية عصام ترك، محمد عطية وحمدي درويش.

تعود تفاصيل القضية رقم 8306 لعام 2015، إلى قيام المتهم الأول محمد قبيصي،  والثاني حسين سطوحي، بالاعتداء علي طالبة تدعي "ف.م"، 15 عاما، حيث استغل المتهمين غياب والدها واشقائها الصغار، وتسلل إلى منزلها واقتحمه عنوة معاونه في ذلك المتهم الثاني، وقام بدفعها الي الأمام وقام بملامسة مكان عورتها،  ثم فر هارباً.

وأكدت المجني عليها خلال التحقيقات ان المتهم كان يتعمد مضايقتها باستمرار ومعاكستها بألفاظ خادشة للحياء.
> واسندت النيابة للمتهمين تهمة هتك العرض، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها الي المحاكمة الجنائية. 
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