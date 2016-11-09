السفير البريطاني يفتتح خط إنتاج أدوية بقيمة 65 مليون جنيه

كتب – إبراهيم مصطفى:

حضر جون كاسن، السفير البريطاني في مصر، أمس الثلاثاء، افتتاح أحدث خط إنتاج لشركة “جلاكسو سميث كلاين”، للأدوية في مصر، وهو استثمار حجمه 65 مليون جنيه، يعمل على إنتاج أدوية أساسية بتكلفة منخفضة للمرضى المصريين.

ويُعد هذا الاستثمار التزامًا بتعهد الشركة – الذي عزمته في عام 2013 – بأن توسع من استثماراتها المحلية على مدار أربع سنوات لترقية مؤسساتها باستثمارات تتخطى قيمتها 481 مليون جنيه مصري، وهو ما يتخطى حجم الاستثمار الإجمالي لشركة “جلاكسو سميث كلاين” في مصر البالغ 800 مليون دولار، وهو أكبر استثمار بريطاني في القطاع الصحي ومجال الأدوية في مصر.

وقال كاسن، في بيان صادر عن السفارة البريطانية في مصر اليوم: “ما هو مهم على المدى البعيد و بدرجة أكبر حتى من قرض صندوق النقد الدولي هو الاستثمار في خلق فرص عمل لجلب الدولارات والمعايير الدولية لمصر، وأنا فخور بأن بريطانيا لا تزال المستثمر الأول في مصر بأكثر من 30 مليار دولار تدفقات نقدية منذ 2011، ولكن في هذه المرحلة الدقيقة نحن جوعى للمزيد من الاستثمار لتقوية الاقتصاد المصري”.

وأضاف: ” لقد شهدنا هذا الشهر استثمارات جديدة، ووظائف جديدة مهمة من فودافون وبي بي ويونيليفر والآن جلاكسو سميث كلاين”، مشيرًا إلى أن” النجاح الاقتصادي لمصر يحتل الأولوية بالنسبة للمملكة المتحدة ولا نزال ملتزمين بتنمية شراكتنا”.

وأوضحت السفارة أن استثمار شركة “جلاكسو سميث كلاين” الأخير، هو حلقة جديدة في مسلسل استثمارات جديدة من بريطانيا المستثمر الأجنبي الأكبر في مصر، حيث حصلت فودافون الشهر الماضي على ترخيص شبكات 4G بقيمة 3.5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى استثمارها في مصر الذي بلغ 35 مليار جنيه حتى الآن. وهو ما سيفتح المزيد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية و يزيد من إيقاعها وعددها.

وافتتحت شركة يونيليفر البريطانية، مصنع جديد بالشهر الماضي في مصر – أكبر مصنع في الشرق الأوسط من حيث السعة الإنتاجية – ويتبع ذلك استثمارها البالغ قيمته 220 مليون جنيه، ولا تزال شركة بي بي (BP) أحد أكبر المستثمرين الأجانب في البلاد، واستثمرت 30 مليار دولار أمريكي تقريبًا في مصر حتى الآن، بل إنها تخطط لزيادة ذلك بمعدل 13 مليار دولار قبل عام 2020.

وتوفر الاستثمارات البريطانية فرصًا اجتماعية طويلة المدى ومستدامة لتحقيق النمو في مصر، وذلك بالإضافة للإجراءات قصيرة المدى التي تم اتخاذها من قِبل الحكومة وصندوق النقد الدولي، حيث توفر شركة “جلاكسو سميث كلاين”، فرص عمل إلى قوى عاملة قدرها 1700 مصري، ولدى شركة يونيليفر 1939 موظفًا مصريًا بشكلٍ مباشر وما يزيد عن 8 آلاف موظف مصري بشكل غير مباشر.

وترعى شركة “بي بي – مصر” برنامجًا واسع النطاق يركز على التعليم والتدريب وتطوير المهارات، وتتعاون مع المجتمعات المحلية لتقديم مشروعات تنمية مستدامة مخصصة لخلق فرص العمل والتمويل الأصغر والتعليم والصحة.

> يُذكر أن تلك الصفقات تدعم رغبة رئيس الوزراء البريطانية “تريزا ماي”، لتعزيز التعاون أكثر وتوفر المساعدة لدعم جهود النمو الاقتصادي في مصر بما يشمل ذلك زيادة الاستثمارات البريطانية.

ومن المقرر أن توفر الزيارة التالية للمبعوث التجاري البريطاني إلى مصر، فرصة للنقاش حول تنفيذ تلك الرغبة، وهي الزيارة الرابعة للمبعوث خلال هذا العام.