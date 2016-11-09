«ملاعب أون».. أحدث برامج «ON sport» يوميًا

كتبت – إنجي لطفي

أطلقت قناة “ON Sport”، برنامج “ملاعب أون” – أحدث البرامج الرياضية اليومية – لدعم التغطية المتميزة للأحداث الرياضية.

ومن المقرر إذاعة “ملاعب أون”، يوميًا من الثالثة والنصف حتى الرابعة عصرًا، ويُقدم البرنامج نخبة من ألمع شباب الإعلاميين:” كريم خطاب، بلال رزق، وميريهان عمرو”.

ويغطي “ملاعب أون”، أخبار كرة القدم، ويتضمن فقرات خاصة عن تصفيات كأس العالم مع محللين شباب لبقية المنتخبات المشاركة في كأس العالم، فضلًأ عن إذاعة تقارير خفيفة وأجمل لقطات كرة القدم والرياضات الأخرى إلى جانب متابعة يومية لمواقع التواصل الاجتماعي.

ويستضيف البرنامج اليوم الأربعاء، أحمد عطا، رئيس تحرير النسخة العربية من موقع جوجل.