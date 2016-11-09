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«الاستثمار»: تشجيع الإنتاج والتصدير لتوفير العملات الأجنبية وفرص العمل

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«الاستثمار»: تشجيع الإنتاج والتصدير لتوفير العملات الأجنبية وفرص العمل «الاستثمار»: تشجيع الإنتاج والتصدير لتوفير العملات الأجنبية وفرص العمل

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير

افتتح اليوم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير معرض السيراميك والأدوات الصحية الذي يعد أكبر تجمع متخصص للمصنعين في العالم وذلك بقاعه المؤتمرات بمدينة نصر.

كما تفقد خضير أجنحة المعرض والاطلاع علي المنتجات ذات الجودة العالية المصنوعة في .

وأكد خضير، في تصريحات عقب الافتتاح، أن “هذه التجمعات الصناعية هي فرصة لتبادل الخبرات بين كبار المصنعين والمنتجين وبين صغار المنتجين بهدف تحسين جودة المنتج المصري، ودفع عجلة الإنتاج لتوفير المئات من فرص العمل.”

وأوضح أن استضافة القاهرة لهذا الحدث تؤكد أهمية السوق المصري بما يملكه من مقومات جاذبة لكافة المصنعين”

وأوضح خضير أن الهيئة تقدم كل الدعم لكافة الشركات، خاصةً التي تساهم في تطوير الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج، وتصدير هذا الإنتاج إلى الخارج، مما يساعد في توفير العملة الأجنبية للسوق المصري، وخلق فرص عمل.

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