العلاقات الخارجية بـ«النواب» تبحث سبل التعاون مع وفد من مجلس الشورى الصيني

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد سعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع وفد من مجلس الشورى الصيني.

وجاء الاجتماع لبحث سُبل التعاون على المستوى البرلماني، وعلى مختلف المستويات.

وطالب الدكتور أحمد سعيد، رئيس اللجنة – خلال الاجتماع – الوفد الصيني بدعم الصين للسياحة المصرية، لاسيما وأن مصر دولة سياحية كبرى تمتلك ثلثي آثار العالم، داعيًا الوفد إلى القيام بجولة سياحية في القاهرة للتأكد من مدى الأمن والأمان الذي تشهده البلاد.

وأكد علي المصيلحي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية – خلال الاجتماع – أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مطالبًا الصين بدعم مصر اقتصاديًا، خاصةً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أكد أعضاء الوفد الصيني، أنهم سيعملون على دعم وتشجيع السياحة الصينية إلى مصر، ودعم الاستثمار في المجالات التكنولوجية والمشروعات الصغيرة، مشددين على أهمية التعاون المستمر وتبادل الزيارات المتبادلة بين الجانبين.

أ ش أ