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النيابة الإدارية تلزم الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار

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النيابة الإدارية تلزم الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار النيابة الإدارية تلزم الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار

المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية – أرشيفية

انتهت وحدة الاستثمار بالنيابة الإدارية، من إلزام عدد من الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والخاصة بتنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشركات والأفراد.
> وكانت وحدة قضايا الاستثمار، تلقت – في وقت سابق – بلاغًا من الرئيس التنفيذي بهيئة الاستثمار، نائب رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بشأن امتناع عدد من الجهات الإدارية عن تنفيذ بعض القرارات المعتمدة من مجلس الوزراء، وعليه بادرت النيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق عاجل بذلك الأمر، وانتهت إلى إلزام الجهات الإدارية بالتنفيذ.
> وألزمت النيابة الإدارية – بناءً على ما سبق – وحدة قضايا الاستثمار في القضية رقم 23 لسنة 2016 محافظة القاهرة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية الصادر بإلغاء تخصيص قطعة أرض لإحدى الشركات على أن تنتهي الشركة من كامل المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ توصيل المرافق إلى حدود الأرض.

كما انتهت في القضية رقم 16 لسنة 2015، إلى إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتصرف بالبيع لمساحة أرض إحدى الشركات والمُقام عليها جزء من مصنع تنفيذًا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من مجلس الوزراء.
> يُذكر أن عدم تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار يشكل جريمة تأديبية نص عليها القانون باعتبار أن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة لكافة الجهات فور اعتمادها من مجلس الوزراء باعتبار قرارتها ملزمة لكافة الجهات.

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