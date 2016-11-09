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الأربعاء المقبل.. انعقاد المؤتمر الأول لمعهد السمع والكلام

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الأربعاء المقبل.. انعقاد المؤتمر الأول لمعهد السمع والكلام الأربعاء المقبل.. انعقاد المؤتمر الأول لمعهد السمع والكلام

>كتبت أمل علام

يعقد معهد السمع والكلام بإمبابة مؤتمره الأول فى الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجارى برئاسة الدكتور محمد حسنى عميد المعهد.

 

وقالت الدكتورة هدى أبو موسى، أستاذ السمعيات بمعهد السمع والكلام، إن هذا المؤتمر يمثل النتاج العلمى والعملى لمعهد السمع والكلام، كما أنه يستعرض برنامج زراعة القوقعة بالمعهد، حيث يشارك فى المؤتمر المعهد بثلاثة أقسامه نخبة من أساتذة الجامعات المصرية .

 

وأشارت إلى أن المؤتمر يناقش مشروع المسح السمعى للأطفال حديثى الولادة، ونتائج زراعة القوقعة فى ، وعلاج أمراض الاتزان والجديد فى جراحات الأنف والأذن، وكيفية تدريب الأطفال قبل وبعد زراعة القوقعة على التخاطب .

 

وأوضحت أن اليوم الأول للمؤتمر يشهد عقد بروتوكول مشترك بين معهد السمع والكلام، وجنوب أفريقيا، حيث يتم استخدام أجهزة السمع المعاونة فى فصول التدريس التخاطبى للأطفال تحت إشراف الدكتورة إيمان غراب رئيس قسم السمعيات بالمعهد، والدكتورة عزة سامى رئيسة قسم التخاطب بالمعهد .

 


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