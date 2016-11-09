إصابة 23 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل في المنيا

أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء الأربعاء، عن إصابة 23 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل، مما أدى إلى انقلاب الأتوبيس بالواصلة بين بوابة الرسوم والطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، إلى أنه تم نقل حالات الإصابة إلى مستشفى المنيا العام بمشاركة 10 سيارات إسعاف.

فيما أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تحويل 5 من حالات الإصابة إلى مستشفى المنيا الجامعي، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت بين كدمات وكسور وخدوش وارتجاج بالمخ وسحجات، وجميعهم يتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.