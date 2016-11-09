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«روحاني»: نتيجة الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على سياسات إيران

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«روحاني»: نتيجة الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على سياسات إيران «روحاني»: نتيجة الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على سياسات إيران

حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن نتيجة الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على سياسات بلاده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها روحاني، اليوم، خلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة طهران، بحسب وكالة “إرنا” الرسمية للبلاد.

وأشار روحاني إلى تلميحات دونالد الفاز بالانتخابات الأمريكية، حول عزم الأخير فسخ الاتفاق النووي المبرم بين مجموعة الدول (5 +1) مع إيران حال فوزه بالانتخابات، طوال مدة حملاته الانتخابية.

وأكد أن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارًا دوليًا حول الاتفاق النووي، ولا تسطيع دولة إلغاءها بمفردها.

ووقعت إيران اتفاقًا مع مجموعة “5+1″، في منتصف يوليو 2015، من أجل التخلص من برنامجها للأسلحة النووية، ما يتيح رفع العقوبات المفروضة عليها.

وفي 16 يناير الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن طهران امتثلت للالتزامات المطلوبة بشكل يتناسب مع الاتفاق النووي الموقع.

وأظهرت النتائج الأولية حصول ترامب على 276 صوتًا من المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية.

ولكي يفوز مرشح بالرئاسة الأمريكية عليه أن يحصد 270 صوتا (النصف +1) من أصوات المجمع الانتخابي.

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