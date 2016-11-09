"الأرصاد": طقس الغد مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا، الأربعاء، ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة فى أول الليل، بارد فى آخره.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 18 30

الإسكندرية 17 29

مطروح 17 30

بورسعيد 20 29

دمياط 10 29

بلطيم 18 30

الإسماعيلية 15 30

السويس 16 31

العريش 11 30

نخل 07 29

طابا 10 30

الطور 17 29

مرسى علم 18 32

الغردقة 19 33

شرم الشيخ 21 32

رفح 10 29

كاترين 10 26

سيوة 17 29

المنيا 13 31

الفيوم 13 31

رأس سدر 17 29

أبوسمبل 14 34

وسط الدلتا 18 30

أسيوط 13 31

سوهاج 14 32

الأقصر 14 34

أسوان 17 36

شلاتين 24 33

حلايب 25 31

الوادى الجديد 14 33

قنا 16 33

نويبع 21 31

السلوم 18 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 39

المدينة 21 33

الرياض 14 26

المنامة 22 27

أبوظبى 22 30

الدوحة 22 30

الكويت 12 28

دمشق 07 27

بيروت 19 28

عمان 12 26

القدس 14 25

غزة 20 31

بغداد 09 26

مسقط 24 31

صنعاء 08 20

الخرطوم 24 37

طرابلس 13 20

تونس 11 20

الجزائر 09 22

الرباط 08 20

نواكشوط 23 37

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 05 22

اسطنبول 19 24

اسلام اباد 12 28

نيودلهى 15 30

جاكرتا 24 30

بكين صفر 08

كوالامبور 24 32

طوكيو 08 12

أثينا 16 23

روما 07 16

باريس 04 10

مدريد 05 14

برلين صفر- 04

لندن 05 07

مونتريال 03 07

موسكو 7- 4-

نيويورك 12 15

واشنطن 12 16