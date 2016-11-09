ضبط أحد أعضاء الهيئة القضائية بالشرقية وبحوزته 69 كيلو حشيش فى السويس

السويس - سيد نون

ألقت قوات الأمن بنفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، اليوم الأربعاء، القبض على أعضاء الهيئة القضائية بمحافظة الشرقية وبحوزته 69 كيلو من مخدر الحشيش داخل سيارته.

كان اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن مباحث نفق أحمد حمدى من ضبط أعضاء الهيئة القضائية بمحافظة الشرقية وبحوزته كميات من المواد المخدرة.

وقال مصدر أمنى، إن المضبوطات التى ضبطت بحوزة المتهم عبارة عن 69 كيلو من مخدر الحشيش، مؤكدا أنه حاول تهريب المخدرات من سيناء عبر النفق، وتم ضبطه بنقطة التفتيش.