القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية في سمالوط بالمنيا

وزع ضباط وأفراد القوات المسلحة بالمنيا، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، 4 آلاف كرتونة سلع غذائية بنصف ثمنها على المواطنين.

وقال اللواء جمال مبارك قناوي، رئيس مركز سمالوط، في تصريحات صحفية اليوم، إنه تم تقسيم المركز إلى 12 منفذ توزيع، بينهم 3 بالمدينة، و9 بالوحدات القروية، لضمان وصول السلع إلى مستحقيها بالسعر المخفض.

كان اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، قد أعلن توزيع القوات المسلحة 30 ألف كرتونة مواد غذائية على المواطنين بمراكز المحافظة بنصف الثمن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وضمان وصولها إلى مستحقيها.