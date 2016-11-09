مدير حملة «ترامب»: لا نستبعد إحالة «كلينتون» إلى الادعاء العام

أعلن “بول مانافورت”، مدير حملة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، أنه هو وكل الحملة الانتخابية لا يستبعدون إحالة المرشحة الرئاسية الخاسرة “هيلاري كلينتون” إلى الادعاء العام.

وأكد “مانافورت”، على أنه سيتم مناقشة الأمر في الوقت المناسب، وذلك حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز عربية” في نبأٍ عاحل لها.

يذكر أن فاز الجمهوري “دونالد ترامب”، برئاسة الولايات المتحدة، بعد تغلبه على المرشحة الديمقراطية “هيلاري كلينتون” بـ274 صوتًا، مقابل 215 صوتًا؛ ليصبح “ترامب” بهذا الفوز، الرئيس رقم 45 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.