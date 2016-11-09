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وزير المالية: مصر تتسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الأسبوع المقبل

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وزير المالية: مصر تتسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الأسبوع المقبل وزير المالية: مصر تتسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الأسبوع المقبل

عمرو الجارحي، وزير المالية – أرشيفية

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية ان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سوف يجتمع يوم الجمعة المقبلة لعرض قرض الصندوق المقدم لمصر، على أن يكون موعد تسلم الجزء الأول من الشريحة الأولى يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل حال تمت الموافقة على القرض، وأن الجزء الثاني من الشريحة الأولى سوف تتسلمه منتصف أبريل المقبل.

وأضاف وزير المالية – في مؤتمر صحفي اليوم /الأربعاء/ بمقر مجلس الوزراء- أن قرض الصندوق المقدر بـ 12 مليار دولار على 3 سنوات نتسلمهم عبر 3 شرائح متساوية، قيمة كل شريحة تبلغ 4 مليارات دولار وسيكون الجزء الأول من الشريحة الأولى بقيمة 2.750 مليار دولار أمريكي.

وأوضح أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كرستين لاجارد أكدت سعادتها في بيان لها بالإجراءات التي اتخذتها مصر في السياسية النقدية والمالية، فضلا عن أن الدول السبع الكبري أصدرت بيانا يؤكد دعمها الإجراءات التي اتخذتها مصر ويوصي بإنهاء إجراءات القرض لمصر.

وأكد الوزير أن جزءًا من دعم الطاقة كان يتسبب في عجز الميزان التجاري، وليس من الملائم أن تعيش مصر طوال العمر على المساعدات من الدول الأخرى، ويجب علينا ألا نظل تحت المساعدة، فالاقتصاد المصري متنوع بخلاف دول كثيرة.

وعن تبعات الاجراءات الاقتصادية، أشار وزير المالية إلى أن روسيا انخفضت عملتها بعد انخفاض سعر البترول، قائلا “الدول تتعامل مع المشكلات بأخذ قرارات تحمي اقتصادها”.

وأوضح وزير المالية أن الدولة تتعرض لمخاطر في مجال السياحة، وبالتالي كان لابد أن تكون هناك مصادر أخرى لحماية الاقتصاد المصري, حيث أن تأثر السياحة لسلبا العام الماضي وصل 25%، قائلا “يجب دعم الصناعة والتصدير، وكنا ندعم من يصدرون لمصر سابقا ولم نكن ندعم صناعتنا”.

وأشار إلى أن وضع العملة في وضعها الصحيح سيساعد في ارتفاع مستوى التصدير، مؤكدا أن علاج الخلل الموجود بالاقتصاد يساهم في المساعدة في وصول الدعم لمستحقيه.

أ ش أ

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