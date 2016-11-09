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رانيا يعقوب: ثقة المستثمرين سبب نشاط البورصة والعالم ينتظر اتجاهات «ترامب»

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رانيا يعقوب: ثقة المستثمرين سبب نشاط البورصة والعالم ينتظر اتجاهات «ترامب» رانيا يعقوب: ثقة المستثمرين سبب نشاط البورصة والعالم ينتظر اتجاهات «ترامب»

رانيا يعقوب

كتبت: شيماء حفظي

قالت رانيا يعقوب، المحلل المالي والاقتصادي، إن البورصة المصرية ارتفعت في نهاية جلسة اليوم، متأثرة بردود أفعال الأفراد تزامنًا مع مع دخول منطقة جني أرباح البورصة المصرية، بعدما صعدت بقوة خلال الجلسات الأربع الأخيرة.

وأضافت “يعقوب” في تصريحات خاصة لـ”أونا” أنه مع اقتراب استلام للشريحة الاولى من قرض صندوق النقد الدولي، عادت ثقة المستثمرين الأجانب في الصناديق المصرية، وتزامن معه حركة شراء للمستثمرين، حيث شهدنا عمليات ارتداد مرة أخرى، مؤكدة أن البورصة المصرية تحقق مكاسب بسبب المحفزات الخاصة بالاقتصاد المصري، بعد إجراءات تعويم الجنيه.

وأكدت “يعقوب” أن الاقتصاد المصري يتحرك بمعزل عن الاقتصاد العالمي، وأنه كان هناك توقعات بأنه في حال فوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، أن تتأثر أغلب البورصات العالمية بعد السياسات التي ألمح لها ترامب خلال فترة الترشح الرئاسية، ولكن ارض الواقع تختلف عن التصريحات الانتخابية.

وأضافت المحلل المالي، إن ترامب أصبح رئيسًا للدولة التي تعد القوى الاقتصادية العظمى في العالم، ومن المتوقع  أن تهتم الإارة الجديدة بمصالح امريكا مخففة من حدة الشعارات لتتخذ منحنى آخر يتماشى مع المصالح العليا لامريكا، فالعالم في حالة انتظار وترقب لرؤية اتجاهات الإدارة الجديدة.

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أونا

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