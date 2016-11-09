وزير التعليم الإسرائيلي: فكرة «الدولة الفلسطينية» انتهى بفوز «ترامب»

قال وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، إن فكرة الدولة الفلسطينية انتهت بعد انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، داعيا إسرائيل إلى التراجع عن فكرة إقامة هذه الدولة.

ورأى بينيت، الذي يتزعم حزب “البيت اليهودي” المتشدد، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء، أن “فوز ترامب يشكل فرصة لإسرائيل للتخلي فورًا عن فكرة إقامة دولة فلسطينية”. وأضاف “هذا هو موقف الرئيس المنتخب، انتهى عهد الدولة الفلسطينية”.

ودعت وزيرة العدل إيليت شاكد، وهي كذلك من حزب “البيت اليهودي،” ترامب إلى الوفاء بوعده بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في خروج عن سياسة الإدارات الأمريكية المتعاقبة سواء كانت ديمقراطية أم جمهورية.

كما دعت تسيبي هوتوفلي، نائبة وزير الخارجية وهي من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ورئيس بلدية القدس نير بركات إلى نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس.

وكان نتانياهو تسبب في جدل عندما استبعد إقامة دولة فلسطينية قبل الانتخابات العامة في 2015، إلا أنه عاد عن ذلك وأعرب عن تأييده لحل الدولتين.

ويعتبر وضع القدس من بين أعقد القضايا في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية، بينما يدعو الإسرائيليون إلى أن تكون المدينة بأكملها عاصمتهم، وتعهد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.