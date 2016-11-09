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الرئيس الفرنسي: انتخاب «ترامب» هو بداية مرحلة من عدم اليقين

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الرئيس الفرنسي: انتخاب «ترامب» هو بداية مرحلة من عدم اليقين الرئيس الفرنسي: انتخاب «ترامب» هو بداية مرحلة من عدم اليقين

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند (أرشيفية)

حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، الأربعاء، من أن انتخاب المرشح الجمهوري دونالد لرئاسة الولايات المتحدة هو بداية مرحلة من عدم اليقين .

وقال أولاند – في كلمة مقتضبة اليوم، عقب اجتماع مجلس الدفاع و الأمن صباح اليوم الأربعاء- إنه وجه التهنئة لدونالد ترامب لان ذلك أمرا طبيعيا بين رئيسين لدولتين ديمقراطيتين .

وأكد أن الأمر بات يتعلق بالسلام و مكافحة الارهاب والوضع في الشرق الأوسط و العلاقات الاقتصادية والحفاظ على كوكب الارض , متعهدا بمناقشة هذه القضايا مع الأدارة الأمريكية الجديدة بحذر و صراحة في ضوء الشراكة القائمة بين البلدين.

واضاف ان فرنسا ستواصل التعاون عبر الاطلسي دون تقديم تنازلات و بكل إستقلالية .

وأوضح أن هذا السياق يتطلب من أوروبا أن تكون موحدة و قادرة على التعبير عن نفسها و تطبيق سياسة أينما كانت مصالحها و قيمها على المحك, مشيرا الى الحرية و الكرامة و اللحمة الاجتماعية و مكافحة الفقر.

كما دعا الرئيس الفرنسي إلى استخلاص العبر من الأنتخابات الأمريكية و ادراك القلق الذي تسببه الفوضى في العالم , داعيا إلى إيجاد الحلول التي تسمح بتجاوز الخوف و

ذلك في الوقت الذي تشير فيه كل استطلاعات الرأي ان حزب الجبهة الوطنية سيتصدر الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا العام المقبل .

يذكر ان الرئيس فرانسوا اولاند قد اعرب مرارا عن تفضيله للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون كما حذر من قبل من ان انتخاب ترامب سيؤدي الى تعقيد العلاقات بين اوروبا و الولايات المتحدة.

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