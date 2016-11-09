الرئيس الفرنسي: انتخاب «ترامب» هو بداية مرحلة من عدم اليقين

حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، الأربعاء، من أن انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة هو بداية مرحلة من عدم اليقين .

وقال أولاند – في كلمة مقتضبة اليوم، عقب اجتماع مجلس الدفاع و الأمن صباح اليوم الأربعاء- إنه وجه التهنئة لدونالد ترامب لان ذلك أمرا طبيعيا بين رئيسين لدولتين ديمقراطيتين .

وأكد أن الأمر بات يتعلق بالسلام و مكافحة الارهاب والوضع في الشرق الأوسط و العلاقات الاقتصادية والحفاظ على كوكب الارض , متعهدا بمناقشة هذه القضايا مع الأدارة الأمريكية الجديدة بحذر و صراحة في ضوء الشراكة القائمة بين البلدين.

واضاف ان فرنسا ستواصل التعاون عبر الاطلسي دون تقديم تنازلات و بكل إستقلالية .

وأوضح أن هذا السياق يتطلب من أوروبا أن تكون موحدة و قادرة على التعبير عن نفسها و تطبيق سياسة أينما كانت مصالحها و قيمها على المحك, مشيرا الى الحرية و الكرامة و اللحمة الاجتماعية و مكافحة الفقر.

كما دعا الرئيس الفرنسي إلى استخلاص العبر من الأنتخابات الأمريكية و ادراك القلق الذي تسببه الفوضى في العالم , داعيا إلى إيجاد الحلول التي تسمح بتجاوز الخوف و

ذلك في الوقت الذي تشير فيه كل استطلاعات الرأي ان حزب الجبهة الوطنية سيتصدر الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا العام المقبل .

يذكر ان الرئيس فرانسوا اولاند قد اعرب مرارا عن تفضيله للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون كما حذر من قبل من ان انتخاب ترامب سيؤدي الى تعقيد العلاقات بين اوروبا و الولايات المتحدة.