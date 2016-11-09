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النفط يعوض خسائره ويرتفع بعد إعلان فوز «ترامب»

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النفط يعوض خسائره ويرتفع بعد إعلان فوز «ترامب» النفط يعوض خسائره ويرتفع بعد إعلان فوز «ترامب»

ارشيفية

عوض النفط خسائره في وقت سابق من الجلسة، وصعد أربعة بالمئة تقريبا ليجري تداوله فوق 46 دولارا للبرميل، مع تعافي الأسواق من رد فعل مشابه لصدمة الخروج البريطاني بعد إعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد بإنتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأدى ذلك لموجة نزوح عن الأصول عالية المخاطر، لكن الدولار صعد وقلصت الأسهم الأوروبية خسائرها حيث أشار بعض المتداولين إلى ما اعتبره البعض خطابا معتدلا ألقاه ترامب بعد فوزه.

وبحلول الساعة 1125 بتوقيت جرينتش زاد خام القياسي العالمي برنت في العقود الآجلة سبعة سنتات إلى 46.11 دولار للبرميل، بعد تراجعه إلى 44.40 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى منذ 11 أغسطس آب. وزاد الخام الأمريكي سنتا واحدا إلى 44.99 دولار للبرميل.

وقال محللون إن فوز ترامب قد يكون له بعض النتائج الداعمة لأسعار النفط، وأحد أسباب ذلك هو أنه انتقد اتفاق الغرب مع إيران بشأن برنامجها النووي الذي سمح لطهران بزيادة صادرات النفط الخام بشكل حاد في العام الحالي.

وفي محاولة لدعم الأسعار اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” في سبتمبر على خفض الإنتاج لكن شكوك المستثمرين تتنامى في قدرتها على تطبيق الاتفاق باجتماعها المقبل يوم 30 نوفمبر.

وأظهر تقرير لمعهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بمقدار 4.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي مما أثر على النفط. ويزيد هذا على توقع المحللين لزيادة 1.3 مليون برميل

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