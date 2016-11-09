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بث مباشر من افتتاح مشروع قناة دبي المائية

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بث مباشر من افتتاح مشروع قناة دبي المائية بث مباشر من افتتاح مشروع قناة دبي المائية

تنقل صحيفة البيان لقرائها بث حي ومباشر لافتتاح قناة دبي المائية الذي يحدث في هذه اللحظات.

ويربط مشروع قناة دبي المائية منطقة الخليج التجاري بمياه الخليج العربي بطول 3.2 كيلومترات، لتضيف مسافة 6.4 كيلومترات من الواجهة البحرية للإمارة.

وبلغت كلفة المشروع، الذي نفذته هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع شركتي ميدان ومراس القابضة، مليارين و700 مليون درهم.

وتم بناء خمسة جسور للمشاة، ثلاثة منها تعبر قناة دبي المائية بمواصفات جمالية فريدة، على ارتفاع 8.5 أمتار لتسهيل حركة عبور المشاة، ويقع الجسران الآخران في المنطقة الواقعة بين شارعي الشيخ زايد والوصل، وشارعي الوصل وجميرا.
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