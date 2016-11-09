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خالد بيبو: "ربنا نجانى من الموت أنا ومراتى والنجدة مردتش عليا ساعتين"

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خالد بيبو: "ربنا نجانى من الموت أنا ومراتى والنجدة مردتش عليا ساعتين" خالد بيبو: "ربنا نجانى من الموت أنا ومراتى والنجدة مردتش عليا ساعتين"

>كتب- أحمد عبد الهادى

علق خالد بيبو، لاعب الأهلى السابق ومدرب نادى السكة الحديد، على الحادث الذى تعرض له صباح اليوم على الدائرى قائلا، "الحمد لله ربنا نجانى من الموت لأنى لأول مرة أشوف الموت بعنيا".

وأضاف بيبو، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "كنت بوصل مراتى صباح اليوم للمطار وفوجئت بسيارة نقل تدخل فى جنب السيارة اليمين محاولا الفرار منها، ولكن لم أستطع الهروب إلا أنها اصطدمت بجنب السيارة، وحاولت أشد مراتى بكل قوة علشان كانت خايفة وبتصرخ والحمد لله عدت على خير".

وأكد بيبو أنه اتصل بالنجدة فور وقوع الحادث ولمدة ساعتين، من الساعة 7 صباحا وحتى 9 صباحا، ولم يرد على أحد، مضيفا أشعر بألم شديد فى ظهرى، وسأذهب للمستشفى للمتابعة والاطمئنان.


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