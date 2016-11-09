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اجتماع لبحث إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبجور

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اجتماع لبحث إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبجور اجتماع لبحث إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبجور

>المنوفية _ محمد فتحي

عقد بسيونى عيد بسيونى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، اجتماع بين الوحدات المحلية والإدارة الزراعية والشرطة لبحث ضرورة المكاتفة بين تلك الجهات المسئولة عن تنفيذ قرارات إزالة التعدي علي الآراضي الزراعية وضرورة الإبلاغ عن تلك التعديات طبقاً للقانون 119 وتنفيذ ما جاء به والتعاون بين الجهات المعنية بالقانون والتنسيق فيما بينهم لعمل المحضر الإنضمامي لتلك الإزالات.

وحضر الإجتماع المهندس عبد الرافع أحمد عبد العظيم وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية والعميد سمير الجنزوري مأمور مركز الباجور والمهندس جمال إبراهيم محمد مدير الإدارة الزراعية بالباجور والمهندس جمال خليل مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالمنوفية و هشام أبو عجوة رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان .


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