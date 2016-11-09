"تربية الزقازيق" تنظم ورشة عمل حول "استراتيجيات التعليم والتعلم"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية التربية جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "استراتيجيات التعليم والتعلم" بهدف استثمار الطاقة البشرية المتمثلة فى الشباب، والاستفادة من البحث العلمى فى دفع الصناعة والاقتصاد، وتحقيق طفرة مجتمعية تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة، والدكتور عادل عبد الله عميد الكلية، وبحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك على مدى يومين.



>حاضر فى ورشة العمل الدكتور حسن أحمد مسلم الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بالكلية، حيث أوضح أن هدف الورشة يتمثل فى تزويد أعضاء هيئة التدريس بذخيرة من مهارات التدريس وأساليب تمكنهم من اختيار الاستراتيجيات الأكثر مناسبة للموقف، خصوصا أن الدولة فى وقت أشد ما تكون فيه الحاجة إلى التغيير والتطوير، لمواكبة ما يتميز به هذا العصر من ثورة علمية فى المجالات التربوية وما يدعمها من وسائط وتقنيات، مؤكدا: "يتوجب علينا إعادة النظر والتفكير فى كيفية إعداد أبنائنا بحيث يكتسبوا المعرفة، وكذلك نقل عملية التدريس نقلة نوعية من خلال تطوير أداء المعلمين وجعل استراتيجيات التدريس المستخدمة أكثر فعالية وحداثة"