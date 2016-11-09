رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي و«الريف المصري»

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى، وشركة تنمية الريف المصري الجديد المسئولة عن تطوير وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بهدف الاستفادة من الخبرة والامكانيات الكبيرة التي تمتلكها الوزارة، لتحقيق معدلات أعلى وقفزات متسارعة فى هذا المشروع القومي.

وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والمهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى، بحضور وزيرى التخطيط والتموين.

وتنص بنود البروتوكول على قيام وزارة الإنتاج الحربي بتوفير بعض المستلزمات التي تطلبها شركة الريف المصرى الجديد لتسريع وتيرة العمل في أرض المشروع، والتي تشمل إنشاء محطات مياه الشرب والصرف، وتوريد وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية والري وحفر وتنفيذ الآبار، فضلا عن دراسة إنشاء شركة مشتركة لتصنيع الخراطيم والمواسير البلاستيكية في أحد مواقع المشروع بالصعيد، وتجهيز الأبنية التعليمية والمستشفيات ومراكز الشباب والتدريب في مختلف قطاعات المشروع على مستوى الجمهورية، ودراسة إنشاء شركة لتصنيع وتسويق التمور، وشركات للميكنة الزراعية وأخرى للتسويق الزراعى لخدمة صغار المزارعين والشباب.

ومن المقرر أن تقوم لجنة مشتركة من الجانبين بمتابعة بنود هذا البرتوكول وتطبيقه طول مدة العقد الممتدة إلى 3 سنوات.

كما ستقوم اللجنة بعقد اجتماع شهرى بصفة منتظمة للوقوف على آخر التطورات، ولها أن تستعين في أداء مهامها بمن ترى الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين، على أن ترفع اللجنة تقاريرها إلى الممثل القانوني لكل من الطرفين.