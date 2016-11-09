العاهل المغربي يهنئ «ترامب» بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ عاهل المغرب الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، دونالد ترامب، على فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، داعيا إلى التنسيق بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في برقية تهنئة نشرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية، الأربعاء.

وقال العاهل المغربي إن انتخاب ترامب “يعكس ما يحظى به لدى الشعب الأمريكي من ثقة وتقدير كبيرين، بفضل ما يتحلى به من غيرة صادقة على مصالحه العليا، وما راكمه من خبرة مهنية واسعة”.

وأعرب عن اعتزازه بما قال إنها “وشائج الصداقة المتينة التي تربط الشعبين المغربي والأمريكي، والتقدير المتبادل، وبما يجمع بلدينا العريقين من علاقات تاريخية وطيدة”.

وأكد الملك محمد السادس في البرقية، حرصه القوي على “العمل سويا” مع ترامب “من أجل استثمار أنجع وتفعيل أمثل للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين”.

وأشار إلى حرصه على تدعيم سبل الحوار والتنسيق والتشاور بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، و”خاصة تلك المتعلقة بالتحديات المتزايدة التي تواجه الأمن والسلم الدوليين، وفي مقدمتها التصدي لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب”.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية حصول ترامب على 276 صوتًا من المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح هيلاري كلينتون.

ولكي يفوز مرشح بالرئاسة الأمريكية عليه أن يحصد 270 صوتا (النصف +1) من أصوات المجمع الانتخابي.