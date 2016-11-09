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محمود عباس يستقبل أبو الغيط ويؤكد على أهمية زيارة الأمين العام لفلسطين

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محمود عباس يستقبل أبو الغيط ويؤكد على أهمية زيارة الأمين العام لفلسطين محمود عباس يستقبل أبو الغيط ويؤكد على أهمية زيارة الأمين العام لفلسطين

>كتب هاشم الفخرانى

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

 

ورحب "عباس" بالضيف فى فلسطين، مؤكدا أهمية زيارة الأشقاء العرب لفلسطين ودعم صمود شعبها على الأرض فى وجه الاحتلال.

 

وأكد الرئيس أهمية التنسيق المشترك بين القيادة الفلسطينية والجامعة العربية لاتخاذ الخطوات السياسية القادمة لحماية الحقوق الفلسطينية، والسعى لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

 

وأشار إلى ضرورة توفير الدعم العربى الكامل للمبادرة الفرنسية الساعية لعقد مؤتمر دولى قبل نهاية العام الجارى لتحريك العملية السياسية.

 

 

وأقام مأدبة غداء على شرف الضيوف، ومن ضمنهم أمين عام جامعة الدول العربية السابق نبيل العربى، وأمين الجامعة الأسبق عمرو موسى، ورئيس الوزراء الأردنى الأسبق عبد السلام المجالى.


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